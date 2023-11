Imbissstand brennt auf der Insel Usedom: 20.000 Euro Schaden

Ein Imbissstand an der Strandpromenade von Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat in der Nacht zum Samstag in Flammen gestanden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Teile der hölzernen Außenwand sowie des Daches brannten beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Diese konnten das Feuer löschen. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.