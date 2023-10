Im Zweiten Weltkrieg entwendetes Gemälde kommt zurück

Ein während des Zweiten Weltkrieges entwendetes Gemälde ist in den USA wieder aufgetaucht und kommt zurück in die Alte Pinakothek in München. Das Gemälde Landschaft italienischen Charakters des österreichischen Malers Johann Franz Nepomuk Lauterer (1700-1733) sei bei einer Zeremonie im Generalkonsulat in Chicago übergeben worden, teilte die US-Bundespolizei FBI mit.

Das Gemälde war im Zweiten Weltkrieg aus den Beständen des Museums verschwunden und dann vor einigen Jahren im Besitz von Nachfahren eines US-Soldaten in der Nähe von Chicago wieder aufgetaucht. In der Alten Pinakothek soll es nun bald zusammen mit seinem Gegenstück, dem Lauterer-Gemälde Italienische Landschaft, ausgestellt werden.