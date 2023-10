Eigentlich kennen wir Can Kaplan als Mann, der immer hinter seiner Verlobten Walentina Doronina steht und sie in allem unterstützt. Doch irgendwann ist das Maß voll – und dieser Punkt ist für den Sommerhaus-Kandidaten jetzt erreicht. Er schenkt Walentina reinen Wein an und konfrontiert sie mit seinen Gefühlen. „Du hast immer so viel Hass in dir“, findet Can. Zwar versuche er immer ihre „Emotionen zu verstehen“, doch wo Walentinas „Hass herkommt“, kann Can sich einfach nicht erklären.