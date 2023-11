Im Norden vergleichsweise viele Ladepunkte für E-Autos

In Schleswig-Holstein gibt es nicht nur viele Elektrofahrzeuge, sondern auch entsprechend viele Ladesäulen. Damit fädelt sich das Bundesland gemessen an den anderen Ländern recht weit vorn mit ein. Ein bestimmter Kreis hat dabei die Nase vorn.

In Schleswig-Holstein gibt es vergleichsweise viele Ladepunkte pro zugelassenem Elektrofahrzeug. So können E-Auto-Besitzer mindestens 4028 im Land verteilte Ladepunkte anfahren, wie aus Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Damit teilen sich rein rechnerisch 17,1 im Norden zugelassene Elektrofahrzeuge einen Ladepunkt. Den Angaben zufolge waren bis Ende Juni in Schleswig-Holstein etwa 69.000 Elektrofahrzeuge zugelassen.

Im Bundesvergleich schneidet das Land zwischen den Meeren damit recht gut ab und landet auf Platz fünf der Tabelle. Spitzenreiter ist Sachsen mit einer öffentlich zugänglichen Ladesäule für 13,9 E-Autos, auf Platz 16 landet das Saarland mit einem Wert von 30 Autos pro Ladesäule.

In Schleswig-Holstein ist dabei rein rechnerisch die Jagd nach einem Ladepunkt im Kreis Dithmarschen am wenigsten anstrengend: Dort müssen sich den Angaben zufolge nur 9,8 Elektrowagen einen Ladepunkt teilen. Die rote Laterne im Land trägt der Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort kommt auf 30,6 E-Autos eine öffentlich zugängliche Ladesäule. Zwischen Januar und Ende Juni waren im Land 785 Ladepunkte dazu gekommen.

Der Bundesdurchschnitt liegt dem Ranking zufolge bei 21,1 Autos pro öffentlichem Ladepunkt. Spitzenreiter ist die Stadt Ingolstadt (4,2 Autos pro Ladepunkt), den letzten Platz belegt mit Abstand die Stadt Wiesbaden mit (115,7). Insgesamt gab es zu dem Zeitpunkt fast 97.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte.