Im Norden relativ wenige Patienten mit chronischen Schmerzen

Schweigeminute im Landtag wegen Hamas-Angriffen auf Israel Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel gedacht. Das Existenzrecht des Staates Israel sei nicht verhandelbar, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) zu Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch in Kiel. Wir fühlen mit den Hinterbliebenen, sagte sie zu den zahlreichen Opfern des Angriffs. Schleswig-Holstein stehe fest und entschlossen an der Seite Israels. Terror darf, Terror wird niemals siegen. Vor Beginn der Landtagssitzung hatten sich die Fraktionen mit den Spitzen der jüdischen Landesverbände zu einem Gruppenfoto im Foyer des Parlaments getroffen.