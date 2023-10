Am 20. Oktober hat Paris Hilton (42) auf Instagram ein Foto von sich und Sohn Phoenix geteilt. Der Kleine, der mittlerweile schon neun Monate alt ist, sitzt auf ihrem Schoß. Dazu schreibt die stolze Mutter, es sie das erste Mal, dass sie mit ihrem „Engelsbaby“ in New York sei. Doch dieser Fakt geht an den meisten ihrer Fans komplett vorbei. Stattdessen sind viele scheinbar irritiert von der Kopfform und -größe des Kindes.

Neben hämischen Kommentaren hagelt es scheinbar wohlwollende Hinweise. „Bitte bringen Sie ihn so schnell wie möglich zum Neurochirurgen, er braucht einen Helm, ich meine es ernst, ich bin im Gesundheitswesen“, lautete ein Kommentar. „Meine Jungs hatten alle große Köpfe, aber seiner ist viel größer. Er sieht aus, als hätte er Makrozephalie“ oder „Hey Paris, bei deinem Baby muss vielleicht überschüssige Hirnflüssigkeit abgeleitet werden, wir sehen das oft auf der Neugeborenen-Intensivstation“ schreiben unter anderem zwei Frauen, die laut eigenen Angaben Krankenschwestern sind.

Doch sollte sich Paris Hilton wirklich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen? RTL hat bei Medizinjournalist und Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht nachgefragt – und der findet klare Worte.