Illegales Lagerfeuer in Sächsischer Schweiz gelöscht

Kretschmer will Flüchtlingszahl 2024 drastisch reduzieren Wie viele Flüchtlinge sind zu viel? Sachsens Regierungschef nennt eine Grenze - und fordert entsprechende Maßnahmen. Bis zum Jahresende, so Kretschmer, brauche es einen „Instrumentenkasten“.