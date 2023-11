Illegales Autorennen? Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Vermutlich im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen sind in Recklinghausen zwei Autos frontal zusammengestoßen und die beiden Fahrer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Geländewagen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Mittelinsel für Fußgänger überholte er einen anderen Wagen und stieß im Gegenverkehr mit einem Kleintransporter zusammen. Der 24-Jährige sowie der 36 Jahre alte Fahrer des Transporters wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Unfallfahrer wird wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen ermittelt.