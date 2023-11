Illegale Geschäfte?: Durchsuchungen in Reichsbürgerszene

Mehr zum Thema

Inflation in Sachsen-Anhalt im November bei drei Prozent Wegen sinkender Energie- und Kraftstoffpreise hat die Inflation in Sachsen-Anhalt weiter an Tempo verloren. Im November stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 3,6 Prozent und im September bei 4,2 Prozent gelegen.

Luther von A bis Z: Ausstellung in Wittenberg ab Freitag Das einstige Wohnhaus Martin Luthers ist als Museum ein zentrales touristisches Ziel in Wittenberg. Jetzt wird dort gebaut, die Türen bleiben zu. Doch eine neue Schau beleuchtet bis zur Wiedereröffnung das Leben des Reformators - von A wie Askese bis Z wie Zuhause.