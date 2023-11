Illegale Geschäfte? - Durchsuchungen in Reichsbürgerszene

Mehr zum Thema

Wetterdienst: Glätte und Schnee in Hessen erwartet In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen winterlich. Vielerorts ist mit Glätte und teils mit Schnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch soll es gebietsweise Schneeschauer geben, in tiefen Lagen gehen diese ab dem Vormittag in Schneeregen über. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und vier Grad, in höheren Lagen bleibt es kälter.