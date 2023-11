Illegal abgerissenes Uhrmacherhäusl: Prozess eingestellt

Mehr zum Thema

ICE streift Regionalzug an Weiche: Sieben Verletzte Viele Pendler sind schon nach Hause unterwegs, als am Freitag zwei Züge an einer Weiche kollidieren. Mindestens sieben Menschen werden verletzt. Während Fahrgäste in einer Turnhalle unterkommen, beginnt die Suche nach der Unfallursache.

Schirdewan verlangt sofortiges Ende des Gaza-Kriegs Linken-Chef Martin Schirdewan fordert ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs. Zur Position der Linken gehöre die eindeutige Verurteilung des Terroranschlags der Hamas auf Israel vom 7. Oktober, erklärte Schirdewan am Freitag in seinem Redemanuskript für den Bundesparteitag der Linken in Augsburg. Er fügte aber hinzu: Der daraufhin im Gazastreifen ausgetragene Krieg mit seinen schrecklichen Folgen insbesondere für die palästinensische Zivilbevölkerung und Tausenden von Toten muss sofort enden.