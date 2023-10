In allen Bereichen steigen seit der Inflation die Preise. Auch der Einrichtungskonzern IKEA zog die Preise für Schreibtische, Betten und Co. Anfang des Jahres deutlich an. Und jetzt die Kehrtwende. Aber sind die Preissenkungen wirklich Schnäppchen oder ist das Niveau einfach wieder wie vor der Krise?

Ein Beispiel: Im Januar erhöhte IKEA den Preis des Billy-Bücherregals von 39 Euro auf 59,99 Euro – also um 53 Prozent. Mit der jetzigen Preissenkung auf 45 Euro ist das Regal nicht also nicht so günstig wie vor der Preiserhöhung.

