IHK in Sachsen und Bayern warnen vor Grenzkontrollen

Beklagte Sicherheitsfirma weiter für Sachsens Museen tätig Der Freistaat fordert wegen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe Millionen an Schadenersatz vom privaten Sicherheitsdienst in seinen Dresdner Museen. Der ist weiter präsent - trotz Vorwürfen gegen einige seiner Beschäftigten.