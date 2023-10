Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe. Das heißt, dass wir sie oft draußen nach ihren Vorräten suchen sehen. Aber Vorsicht: Auch wenn Eichhörnchen gern Erdnüsse futtern, so sind diese doch nicht gesund für die Tiere. Eicheln hingegen sind für die roten und grauen Hörnchen zu bitter. Setzen Sie auf Walnüsse und Haselnüsse, die Sie am besten in einem speziellen Eichhörnchen-Häuschen anbieten. Wie das am besten aussieht und woraus Sie sonst noch achten sollten bei ihren flauschigen Gästen im Garten, erklärt die Expertin in unserem Video.