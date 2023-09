IG Metall ruft zum Warnstreik beim Shuttle-Dienst Moia auf

In der Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen beim Shuttle-Dienst Moia hat die IG Metall zu einem Warnstreik am Freitagabend aufgerufen. Die Beschäftigten in Hamburg sollen von 18.30 bis 21.30 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Um 19.30 Uhr sei vor dem Moia Hub Wandsbek eine Kundgebung geplant.

Die Beschäftigten der Volkswagen-Tochter fordern unter anderem eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2000 Euro, rückwirkend zum 1. Juni 5,2 Prozent mehr Lohn sowie weitere deutliche Entgelterhöhungen zum 1. September. Darüber hinaus wollen sie Bonuszahlungen wie bei der VW Group Services GmbH, 30 Tage Urlaub für alle und bessere Nachtschichtzuschlagsregelungen.