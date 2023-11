IG Metall ruft zu Warnstreik bei GAW in Wernigerode auf

Mehr zum Thema

Austausch über Europäisches Recht: Expertentreffen in Halle Für einen Austausch zu aktuellen Entwicklungen im europäischen Recht treffen sich Juristen und Experten am Mittwoch (23. November) in Halle. Anlässlich des Europäischen Tages der Justiz seien unter anderem Workshops und eine Podiumsdiskussion zur Frage nach dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz geplant, teilten die Veranstalter vor Beginn mit.

Verband: Höchste Unwetterschäden im Salzlandkreis Sturm, Hagel, Überschwemmungen: Extreme Wetterereignisse können für Schäden an Gebäuden sorgen. Wie teuer wurde es für die am heftigsten betroffenen Regionen in Sachsen-Anhalt?