IG Metall: Haushaltskrise des Bundes gefährdet 100.000 Jobs

Die von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöste Haushaltskrise des Bundes gefährdet nach Einschätzung der IG Metall allein in Norddeutschland 100.000 bestehende oder geplante neue Arbeitsplätze. Diese Zahl nannte Daniel Friedrich, Bezirksleiter Küste der größten deutschen Gewerkschaft, am Donnerstag. Als Beispiel nannte Friedrich die geplante Batteriefertigung des schwedischen Northvolt-Konzerns in Heide. Wir haben die Stahlwerke und Gießereien an der Weser, in Hamburg und in Schleswig-Holstein mit 5000 Arbeitsplätzen, wo die Frage ist, wie geht es jetzt da weiter?, sagte Friedrich der Deutschen Presse-Agentur.

Hinzu komme das Thema Windkraft an Land und auf See. Auch da wollten wir nach vorne raus ja jetzt viele Sachen machen. Da sind wir alleine mit knapp 30.000 Arbeitsplätzen betroffen. Investitionen in den Bereichen Wasserstoff und klimaneutrale Luftfahrt könnten betroffen sein. Also es ist schon so mit dem ersten Blick, ohne dass man jetzt die ganze Frage Zulieferindustrie oder sonstiges dahinter sich anguckt, dass man an die 100 000 Arbeitsplätze kommt, die jetzt durch diese Einsparungen, die da im Raum stehen, natürlich in Frage gestellt werden, so der Gewerkschafter.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Zugleich entschieden die Richter, der Staat dürfe sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurücklegen. Dies hat zur Folge, dass weitere Milliardensummen für Zukunftsvorhaben gefährdet sind.

Friedrich äußerte großes Unverständnis über die in dieser Situation entstandene finanzpolitische Hängepartie und verlangte klare Signale aus Berlin und auch aus den Landeshauptstädten, dass an nötigen Zukunftsinvestitionen festgehalten werde. Wir haben die Ideen, was man für die Zukunft dieses Landes machen muss, ja nicht gemacht nach dem Motto wir haben Geld, was wollen wir denn tun?, so der IG-Metall-Funktionär. Sondern andersherum, wir haben uns ja die Frage gestellt, was müssen wir tun, damit das Land eine Zukunft hat? Und das ist eben der Umbau der Wirtschaft.