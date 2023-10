IG Metall erhöht Druck für Stahlumbau an der Saar

Mehr zum Thema

Autofahrer prallt mit Wagen gegen Turm und stirbt Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe des Moselortes Ediger-Eller mit seinem Wagen gegen eine Turm geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Cochem auf der Bundesstraße 49 unterwegs gewesen. Er sei aus zunächst unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Turm gefahren. Der 49-Jährige war laut Polizei alleine unterwegs.

Wetter wird kühler und regnerischer: Gewitter möglich In Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen am Donnerstag landesweit Regenschauer auf. Vereinzelt seien auch Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es wird kühler als zuletzt - mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise weitere Schauer geben, die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück.