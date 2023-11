IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger gibt Amt ab

Mehr zum Thema

Kurze Beine und knuffig: Wilhelma hat nun Nacktnasenwombats Freunde von knuddeligen Tieren können sich freuen: In der Stuttgarter Wilhelma sind zwei Nacktnasenwombats eingezogen. Nach einer zweimonatigen Eingewöhnungszeit seien die beiden Beuteltiere nun für Besucher zu sehen, teilte der Zoologisch-Botanische Garten am Mittwoch mit.