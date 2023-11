Ifo-Studie: Rentner mit Ost-Einkommen künftig im Nachteil

Mehr zum Thema

RTL

Mehr Gewerbeanmeldungen in Thüringen: Auch mehr Abmeldungen Auf 100 Gewerbeanmeldungen kommen in Thüringen in diesem Jahr bislang 93 Abmeldungen von Betrieben. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt vorlegte. Demnach gingen bei den Gewerbeämtern in den ersten drei Quartalen 8769 Gewerbeanmeldungen ein, während 8177 Abmeldungen registriert wurden. Sowohl die Zahl der An- als auch der Abmeldungen lag demnach um 6,8 Prozent über dem Niveau von Januar bis Ende September 2022.

Kabel aus Windrad in Ostthüringen gestohlen Diebe haben in Tanna (Saale-Orla-Kreis) eine Windkraftanlage aufgebrochen und Kupferkabel gestohlen. Die Kabel haben einen Wert von etwa 60.000 Euro, teilte die Polizei Saalfeld am Donnerstag mit. Demnach hatten sich die Täter am Dienstagabend Zugang zum Windrad verschafft und waren danach mit einem Fahrzeug geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

RTL