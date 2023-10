Identität des Toten nach Brand in Wohnhaus geklärt

Mehr zum Thema

Hohe Staugefahr zum Herbstferienbeginn in Rheinland-Pfalz Mit dem Beginn der Herbstferien müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer in Rheinland-Pfalz am Wochenende mit vollen Autobahnen rechnen. Herbsturlauberinnen und Wochenendausflügler sorgen für reichlich Verkehr auf den Straßen, wie der ADAC Mittelrhein am Mittwoch in Koblenz mitteilte. Der Automobil-Club rechnet daher mit einer hohen Staugefahr. Die Staus werden mehr und länger.