Ideen für „Domachse“ von der Binnenalster bis zur Hafencity

Land fördert „Dünenwelten“ in Grömitz mit 8,3 Millionen Euro Das Land Schleswig-Holstein fördert das neue Multifunktionsgebäude Dünenwelten im Ostseebad Grömitz im Kreis Ostholstein mit 8,3 Millionen Euro. Damit solle die Saison im Land verlängert und der Tourismus weiter ausgebaut werden, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Mittwoch. In dem neuen Multifunktionsgebäude sollen den Angaben zufolge eine Indoor-Spielwelt, ein Gastronomiebereich, eine Bowling-Bahn und Veranstaltungsräume entstehen. Die Dünenwelten sind eines von zwei geförderten Projekten im neuen Dünenpark.