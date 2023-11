Idee für das Steyer-Stadion: Istaf-Meeting in Dresden

Mehr zum Thema

Kulturstiftung fördert 55 sächsische Künstler mit Stipendien Die Kulturstiftung Sachsen will im nächsten Jahr 55 Künstlerinnen und Künstler aus dem Freistaat mit Stipendien fördern. Insgesamt würden dafür 390.000 Euro ausgegeben, teilte die Stiftung am Donnerstag in Dresden mit. Neben ortsgebundenen Arbeitsstipendien in den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst und Musik sowie Film soll einigen Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht werden, für ihre Arbeit ins Ausland zu reisen.

Tödliche Schlauchbootfahrt: Anklage gegen Verleiher erhoben Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Ausflug mit einem Schlauchboot an einem Wehr auf der Neiße nahe Görlitz ist gegen einen 34-Jährigen Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben worden. Der Mann habe es als Geschäftsführer eines Bootsverleihs unterlassen, die Befahrung des Wehres mit dem Schlauchboot durch eine unerfahrene Bootsbesatzung zu verhindern, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Der Beschuldigte habe wissen müssen, dass aufgrund des hohen Wasserstand die Fahrt auf der Neiße erst unterhalb des Wehres beginnen sollte.