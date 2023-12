"Ich mag es": Ulrike Kriener mit grauem, langem Haar in "Mona & Marie"

Nach dem erfolgreichen Auftaktfilm "Mona & Marie" aus dem Jahr 2021 steht nun der zweite Teil auf dem Fernsehabendprogramm. In "Mona & Marie - Ein etwas anderer Geburtstag" (4.12., 20:15 Uhr, ZDF) wird die Geschichte zweier ungleicher Schwestern weitergesponnen. Die verwitwete Düsseldorfer Anwaltsgattin Mona Berthold (Maren Kroymann, 74) ohne nennenswerten Nachlass wohnt weiterhin mit ihrer Althippie-Schwester Marie Decker (Ulrike Kriener, 68) in deren Häuschen an der Nordseeküste. Gemeinsam betreiben sie dort die Pension "Sonnengruß". Doch WG und Hotelbetrieb verlaufen alles andere als harmonisch. Und als Marie dann noch heimlich eine Überraschungsparty für Monas Geburtstag organisiert, obwohl diese ihre Geburtstage hasst, sind weitere Konflikte programmiert...