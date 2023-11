ICE streift Regionalzug an Weiche: Sperrung aufgehoben

Mehr zum Thema

Schwefelhaltiger Stoff in Kalkwerk gerät in Brand Die Feuerwehr hat am Freitag einen Brand in einem Silo eines Kalkwerks in Regensburg gelöscht. Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt mitteilte, war am Mittag ein schwefelhaltiger Stoff in Brand geraten - zunächst bestand Explosionsgefahr. Das Löschen der einzelnen Brandherde dauerte bis zum Freitagabend an. Die Einsatzstelle soll in der Nacht zum Samstag und am Samstagmorgen erneut kontrolliert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.