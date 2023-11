ICE mit 550 Reisenden rammt Regionalbahn: Keine Verletzten

Mehr zum Thema

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer meistbesucht Eine neue Studie bezeichnet den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer als den meistbesuchten in Deutschland. Nach einer Hochrechnung, die auf Zählungen und Interviews fußt, soll es 21,7 Millionen Besuchstage innerhalb von zwölf Monaten zwischen Frühjahr 2019 und Frühjahr 2020 gegeben haben. Die Studie, die im Auftrag der Nationalparkverwaltung von Wissenschaftlern der Universität Würzburg geschrieben wurde, ist am Mittwoch in Cuxhaven vorgestellt worden. In Deutschland gibt es 16 Nationalparks.