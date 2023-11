ICE im Schwarzwald: Deutsche Bahn mit Experiment zufrieden

Mehr zum Thema

Nach 5:0 in Europa League: Freiburg reist zu RB Leipzig Der SC Freiburg schließt mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig den elften Spieltag der Fußball-Bundesliga ab. Nach dem klaren 5:0 in der Europa League gegen den FK TSC Bačka Topola aus Serbien wollen die Breisgauer am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) nach zuletzt zwei sieglosen Auftritten auch in der Liga wieder punkten. Allerdings tat sich der SC gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen zuletzt meist schwer. Den bislang letzten Sieg holte Freiburg am 26. Oktober 2019 im eigenen Stadion. Nicolas Höfler und Nils Petersen, der inzwischen seine Laufbahn beendet hat, trafen beim 2:1. In Leipzig hat der Sport-Club noch nie gewonnen.

Bietigheimerinnen verlieren Topspiel in Königsklasse Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihr Topspiel in der Champions League gegen den ungarischen Club ETO Györ mit 26:34 (10:12) verloren. Für die deutschen Meisterinnen und Pokalsiegerinnen war es die zweite Niederlage in der laufenden Gruppenphase der Königsklasse. Die Ungarinnen dominieren die heimische Liga allerdings auch seit vielen Jahren, gewannen schon mehrfach die Champions League und gelten als eines der besten Frauen-Teams in Europa.