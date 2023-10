Husten und gereizte Atemwege: Schule in Filderstadt geräumt

Mehr zum Thema

Laster kommt von A7 ab und kippt um - kilometerlanger Stau Auf der Autobahn 7 bei Setzingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Laster von der Straße abgekommen und umgekippt. Ein kilometerlanger Stau habe sich am Montag gebildet, teilte die Polizei mit. Der Sattelzug schleifte demnach ungefähr 70 Meter an der rechten Leitplanke entlang, geriet auf den Grünstreifen und krachte gegen die Böschung. Der mit 38 Tonnen Obst und Gemüse beladene Laster kippte nach links um. Obwohl der Frachtraum stark beschädigt wurde, geriet laut Polizei keine Ladung auf die Fahrbahn. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.