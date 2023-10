Hungerstreik gegen Abschiebung von Jesiden: Rettungseinsatz

Mehr zum Thema

Vegetation auf 86,3 Prozent der Brandenburger Landesfläche Von den 2,965 Millionen Hektar Landesfläche Brandenburgs werden 86,3 Prozent für Vegetation genutzt. Im Bundesvergleich ähnelt dies dem Anteil der Vegetation in Mecklenburg-Vorpommern und liegt etwas über dem Anteil in Schleswig-Holstein, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Das hat die Flächenerhebung zum 31. Dezember 2022 ergeben.

RTL