Hunderttausende Euro Schaden nach einem Brand im Enzkreis

Beschädigte Gasleitung: Menschen müssen Wohnungen verlassen Wegen einer beschädigten Gasleitung sind im Rhein-Neckar-Kreis etwa 60 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen gebracht worden. Zuvor war am Dienstagabend in Sandhausen Gasgeruch in einer Tiefgarage festgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Um die Gasleitung zu reparieren, seien mehrere Wohngebäude evakuiert worden. Die Reparatur könne mehrere Stunden dauern, hieß es.