Hunderte zeigen Solidarität mit Israel: Demos in Berlin

Bereits am Samstag haben mehrere Tausend Menschen gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK und gegen die Angriffe Israels im Gazastreifen demonstriert. Die nach Angaben der Berliner Polizei rund 4000 Teilnehmer der propalästinensischen Demonstration zogen vom Invalidenpark in Richtung Großer Stern im Stadtteil Tiergarten. Zahlreiche Demonstranten trugen Palästinafahnen in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Grün. Viele Menschen riefen Freiheit für Gaza und Freiheit für Palästina, aber auch Deutschland finanziert, Israel bombardiert sowie Stoppt den Völkermord.

Zuvor hatten am Samstag nach Polizeiangaben ebenfalls rund 4000 Menschen unter anderem gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK demonstriert. Sie ist in Deutschland wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten. Die Veranstalter nannten die Zahl von 6000 Teilnehmern. Sie zogen Samstagmittag von Kreuzberg aus zum Schlossplatz in Berlin-Mitte. In Reden wurde die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert, der Berlin am Freitag besucht hatte.