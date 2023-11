Hunderte Teilnehmer bei Demonstration: „Kieler Gelbwesten“

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Kiel unter anderem gegen die Impfpolitik und den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) protestiert. Auch die Themen Energiewende, Frühsexualisierung der Kinder, Landwirtschaft, Bargeld sowie Krieg und Frieden wollten die Kieler Gelbwesten nach Angaben der Veranstalter bei ihrer Kundgebung ansprechen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich zwischen 500 und 800 Demonstranten an dem Aufzug. Die Veranstalter selbst hatten bis zu 5000 Teilnehmer, darunter Bauern aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, erwartet.