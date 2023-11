Hunderte Polizisten bei Digitalgipfel im Einsatz

Rund um den Digitalgipfel in Jena hat die Polizei elf Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sechs Menschen seien zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Digitalgipfel der Bundesregierung lief am Montag und Dienstag in Jena - laut Polizei mit rund 1000 Teilnehmern. Demnach entwickelten sich am Dienstag mehrere unangemeldete Protestaktionen. Zur Absicherung der Veranstaltung seien mehrere Hundert Thüringer Beamte sowie Kräfte des Bundeskriminalamts im Einsatz gewesen. Die Polizei zog nach eigenen Angaben ein positives Fazit ihres Einsatzes.