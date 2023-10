Hunderte Menschen in Bremen zeigen Solidarität mit Israel

„Gegen den Terrorangriff“ oder „Wir stehen zu Israel“: Mit Plakaten und Reden haben zahlreiche Demonstranten in Bremen ihr Entsetzen über die Angriffe auf Israel deutlich gemacht.

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas haben bis zu 350 Menschen in Bremen ihre Solidarität mit Israel gezeigt. Die Kundgebung vor dem Bremer Rathaus am Montag blieb nach Angaben der Polizei friedlich. Wir stehen ohne Wenn und Aber hinter Israel und den Menschen in Israel, sagte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD). Wer solche Taten versucht zu rechtfertigen, der macht sich mitschuldig am Tod von Hunderten und Tausenden von Menschen.

Organisator Herrmann Kuhn von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Gewalt. Wir haben von Szenen und Bildern erfahren müssen, die wir in ihrem blinden Hass und in ihrer Grausamkeit bisher nur vom Islamischen Staat gekannt hatten, sagte Kuhn. Auch in Hannover und zahlreichen weiteren deutschen Städten waren Solidaritätskundgebungen geplant.

Die islamistische Organisation Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden mindestens 700 Menschen getötet und rund 2400 weitere verletzt. Mehr als 100 Israelis wurden in den Gazastreifen verschleppt. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bei israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den massiven Angriff wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 558 Menschen getötet und mehr als 2800 verletzt.