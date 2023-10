Hunderte Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel

Mehr zum Thema

Innenstadtchecks für vitale Städte: Land fördert Berater Die Pandemie hat den Trend zu verödeten Citys noch verschärft. Mit einem Werkzeugkasten versucht das Land, die Menschen wieder in die Städte zu locken und damit auch den stationären Handel in Schwung zu bringen. Innenstadtberater sind der Schlüssel dazu.

Vorfahrt missachtet: 67 Jahre alter Radfahrer gestorben Ein 67 Jahre alter Radfahrer hat in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) laut Polizei die Vorfahrt eines Autos missachtet und ist bei dem Unfall gestorben. Das Auto des 28 Jahre alten Fahrers habe den 67-Jährigen am Freitagmittag frontal erfasst, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei von seinem Rad geschleudert worden und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.