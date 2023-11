Hunderte bei Warnstreik-Kundgebung der Hamburger Hochschulen

Mehr zum Thema

Land gibt 2,4 Millionen für Altlastensanierung am Wikingeck Das Land Schleswig-Holstein fördert die Sanierung der Altlast Wikingeck in Schleswig mit 2,42 Millionen Euro. Diese Sanierung leiste einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der vorhandenen Umweltgefahren an Land und im sensiblen Ökosystem der Schlei, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. Die Gesamtkosten der Sanierung betragen nach Angaben der Staatskanzlei 24,2 Millionen Euro.