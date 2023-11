Hunderte bei Blockade der Letzten Generation in Berlin

Mehr zum Thema

Wagenknecht wirft Israel rücksichtslose Kriegsführung vor Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat den Kurs der israelischen und der deutschen Regierung im Gaza-Krieg scharf kritisiert. Gerade wir Deutschen haben eine besondere Verantwortung für jüdisches Leben, sagte Wagenknecht am Samstag bei einer Friedensdemonstration in Berlin. Und wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber zu verteidigen. Aber diese Verantwortung verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanjahu als Selbstverteidigung schönzureden und zu unterstützen.

RTL