Hunde-Hospiz in Brandenburg erhält deutschen Tierschutzpreis

SPD-Bundestagsabgeordneter: Einigen geht es um Randale Der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir hat sich kritisch zu gewalttätigen Protesten in Neukölln vor dem Hintergrund des Krieges der islamistischen Hamas und Israel geäußert. In den vergangenen Tagen und Nächten ist es wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen rund um die Sonnenallee und den Hermannplatz gekommen. Wieder gehen Bilder von Neukölln um die Welt, die uns, die wir hier leben, nicht repräsentieren, teilte Demir am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) mit, der in Neukölln als Direktkandidat in den Bundestag gewählt wurde.