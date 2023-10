Hund verprügelt: Mann muss ins Krankenhaus

Mehr zum Thema

CDU verlangt von Ampel-Regierung Entlastung der Bürger Thüringens CDU-Landtagsfraktion hat von der Ampelkoalition in Berlin eine spürbare Entlastung der Menschen verlangt. Zudem seien neue Impulse für die ostdeutsche Wirtschaft nötig, erklärte die Fraktion am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit.

Ella Endlich sucht Chöre für Weihnachtskonzerte Die Schlagersängerin Ella Endlich (Küss mich, halt mich, lieb mich) ist auf der Suche nach Chören für ihre Tour. Mit den Gesangsensembles wollen die 39-Jährige und ihr Vater Norbert Endlich die Weihnachtskonzerte gestalten, wie ihre PR-Agentur am Dienstag in Berlin mitteilte.