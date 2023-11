Hund ohne Grund erschossen: Jäger zu Geldstrafe verurteilt

Mehr zum Thema

Fahrer nach Busunfall weiter in Lebensgefahr Fünf Tage nach dem Unfall eines Linienbusses in Niederbayern mit 15 Verletzten schwebt der Fahrer weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die verletzten Schülerinnen und Schüler würden inzwischen nicht mehr im Krankenhaus behandelt.

Sohn erschlug Vater bei Hochzeit in Tirol: Vier Jahre Haft Ein Mann hat im österreichischen Bundesland Tirol seinen Vater bei der Hochzeit seiner Schwester getötet. Der 32-jährige Angeklagte wurde am Montag in Innsbruck zu vier Jahren Haft wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.