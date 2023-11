Hund entlaufen: Zwei Menschen durch Bisse verletzt

Mehr zum Thema

Hoher Krankenstand: Einschränkungen im Regionalbahnverkehr Ein erhöhter Krankenstand beim Personal der Deutschen Bahn sorgt auf einigen Strecken des rheinland-pfälzischen Regionalverkehrs bis Ende des Jahres für Einschränkungen. So gibt es auf verschiedenen Regionalbahnlinien in der Südpfalz Ausfälle, wie eine Sprecherin der Bahn am Montag mitteilte. Teils werde auf Ersatzbusse umgestellt. Bereits seit dem 6. November gibt es demnach bei Regionalbahnen im Raum Worms/Grünstadt Einschränkungen.