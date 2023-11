Hund beißt Kind: Halter läuft einfach weg

Mehr zum Thema

Aufsteiger Elversberg düpiert Schalke 04 Aufsteiger SV Elversberg sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter für Furore. Die Saarländer kamen am Freitagabend beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zu einem 2:1 (2:1) und feierten damit bereits ihren sechsten Saisonsieg. Mit 21 Punkten schob sich das Team von Trainer Horst Steffen vorerst auf Rang fünf vor. Vor 61 110 Zuschauern erzielten Paul Stock in der 7. Minute und Jannik Rochelt (21.) die Tore für die Gäste. Kenan Karaman (35.) gelang für Schalke nur noch der Anschluss.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Mehrere Verletzte Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind im Landkreis Neuwied drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag kam am Freitagabend in der Nähe von Bad Hönningen ein Autofahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden drei Menschen verletzt - eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.