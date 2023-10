Hummels nach Handelfmeter: „Bitte ändert die Regel“

Mehr zum Thema

Elf Verletzte bei Brand auf Firmengelände im Sauerland Elf Menschen sind bei einem Brand auf dem Werksgelände eines Autozulieferers im sauerländischen Meschede leicht verletzt worden. Ein Hydraulikschlauch sei am Sonntag geplatzt und das Öl habe sich entzündet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Mitarbeiter hätten Rauchgas eingeatmet. Fünf der elf Leichtverletzten im Alter zwischen 26 und 53 Jahren seien zur Überprüfung im Krankenhaus gewesen. Einen Schaden am Gebäude gab es den Angaben zufolge nicht.

Bayer will zwei neue Glyphosat-Urteile in den USA anfechten Neuer Ärger für Bayer im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter: Nachdem ein Geschworenengericht in Philadelphia kürzlich dem 83-jährigen Ernie Caranci, der Glyphosat für sein Krebsleiden verantwortlich macht, 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz sowie 150 Millionen Dollar Strafschadenersatz zugesprochen hatte, kündigte Bayer am Montag an, dieses und ein anderes - für den Konzern negatives - Urteil anfechten zu wollen. Es waren zwei Gerichtsniederlagen binnen einer Woche gewesen, nachdem der Dax-Konzern zuvor neun Fälle für sich entschieden hatte.