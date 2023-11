Hummel bleibt Landesvorsitzender der Jungen Union

Mehr zum Thema

Nationalspieler Hummels beim BVB-Spiel früh raus Fußball-Nationalspieler Mats Hummels ist beim Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart sichtlich angeschlagen früh ausgewechselt worden. Der 34 Jahre alte BVB-Profi musste den Rasen bereits in der 28. Minute verlassen, für ihn kam Ramy Bensebaini. Eine Diagnose lag am Samstag zunächst nicht vor.