Hütehund samt Futterschüsseln von Schafweide verschwunden

Mehr zum Thema

Auto kollidiert mit E-Scooter: Ein Toter Auf einer Straße im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist der Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein 42-Jähriger war ersten Erkenntnissen zufolge am Montagabend mit seinem Auto zwischen Raguhn und Priorau in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Dienstag mit. Dort sei er frontal mit dem E-Scooter kollidiert, dessen 20-jähriger Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.