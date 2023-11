Hubschrauber rettet kollabierten Kranführer aus der Höhe

Mehr zum Thema

Kripo prüft mutmaßliche Falschmeldung über Vergewaltigung In Weiden prüft die Kripo eine in den sozialen Medien kursierende mutmaßliche Falschmeldung über eine angebliche Vergewaltigung. Demnach sollen in der vergangenen Woche vier Männer in einem Park der Oberpfälzer Stadt eine Frau vergewaltigt haben, die seither verletzt in einem Krankenhaus liege. Nach bisherigem Stand gab es keine Vergewaltigung, und auch keine seit einer Woche verletzt im Krankenhaus liegende Frau. Weder der Polizei noch in den Krankenhäusern ist ein solcher Vorfall bekannt, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg am Montag mit.