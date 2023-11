HSV trifft im Nordduell auf ungeliebte Kieler

Mehr zum Thema

Hamburger SPD wählt Vorstand neu Am zweiten Tag des Landesparteitags der Hamburger SPD steht am Samstag (9.30 Uhr) die Wahl des Vorstands an. Veränderungen an der Spitze sind dabei kaum zu erwarten. Nach Vorschlag des amtierenden Vorstands soll das Vorsitzenden-Duo aus Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und dem vor zwei Jahren zum Co-Vorsitzenden bestimmten Nils Weiland bis 2025 weitermachen und die Partei damit in die nächste Bürgerschaftswahl führen.