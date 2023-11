HSV spielt gegen erstarkte Eintracht aus Braunschweig

Mehr zum Thema

EKD-Ratsvorsitzende will Vertrauen wiederherstellen Die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, will bei der Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Zunächst kann es nur darum gehen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, sagte die Bischöfin von Hamburg und Lübeck dem Hamburger Abendblatt (Mittwoch). Dafür werden viele Gespräche notwendig sein. Mit den Ergebnissen der für Januar angekündigten unabhängigen sogenannten Forum-Studie werde die EKD sicher viele strukturelle Probleme aufgezeigt bekommen, die noch zu bearbeiten seien. Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns.