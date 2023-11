HSV-Profi Ramos wohl einsatzbereit für Nordduell in Kiel

Der portugiesische Innenverteidiger Guilherme Ramos werde am Freitag trainieren und könne am Samstag spielen, kündigt Trainer Tim Walter an. In Kiel möchten die Hanseaten ihre Bilanz aufpolieren.

Trainer Tim Walter rechnet im Zweitliga-Auswärtsspiel des Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel mit einem Einsatz von Innenverteidiger Guilherme Ramos. Der 26-jährige Portugiese könne am Freitag trainieren und am Samstag spielen, sagte Walter am Donnerstag. Stephan Ambrosius fällt dagegen wegen einer Sprunggelenksverletzung und muskulären Problemen im Nordduell aus.

Dass im gesperrten Mario Vuskovic und im dauerverletzten Sebastian Schonlau zwei weitere zentrale Abwehrspieler nicht zur Verfügung stehen, bezeichnete der seit Mittwoch 48 Jahre alte HSV-Coach als nicht so angenehm. Es sei aber gut zu wissen, dass man die Jungs ersetzen kann. Der mögliche Ramos-Einsatz sei zudem Licht am Ende des Tunnels.

Neben dem Duell von Spitzenreiter FC St. Pauli gegen den Tabellendritten Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ist der Auftritt der zweitplatzierten Hamburger beim Klassements-Fünften aus Kiel das Topspiel des Wochenendes. Die Statistik aus bislang zehn Partien in der 2. Liga spricht bei drei Siegen für Holstein und nur einem Erfolg des HSV sowie sechs Unentschieden eher für die Gastgeber. Der bis dato einzige Dreier gelang dem HSV in der vergangenen Saison beim 3:2 in Kiel.

Dass es auswärts in dieser Saison noch keinen Sieg der Hanseaten gegeben hat, ficht Walter nicht an. Es gehe nicht um Heim- oder Auswärtsspiele, sondern darum vorwärtszugehen, sagte Walter und ergänzte: Es gibt keine Zweifel, dass wir auswärts gewinnen können. Das habe nicht zuletzt der Sieg im Elfmeterschießen in der zweiten Pokalrunde beim Drittligisten Arminia Bielefeld gezeigt.