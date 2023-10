HSV-Profi Ludovit Reis an der Schulter operiert

Mehr zum Thema

Gerüst stürzt in Fahrstuhlschacht - Vier Tote Dramatischer Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity: Ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht bricht zusammen und fällt acht Stockwerke in die Tiefe. Die Feuerwehr hat große Mühe, vier tote Arbeiter aus dem „Riesen-Mikado“ aus Gerüststangen zu bergen.